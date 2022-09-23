Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 296 bin 55 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 296 bin 55 olarak açıklandı.

2022 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam 296 bin 55 motorlu kara taşıtının 155 bin 956’sı (yüzde 52,7) otomobil, 5 bin 477’si (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 504’ü (yüzde 1,9) otobüs, 48 bin 70’i (yüzde 16,2) kamyonet, 11 bin 639’u (yüzde 3,9) kamyon, 36 bin 197’si (yüzde 12,2) motosiklet, 993’ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 219’u (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor. Tekirdağ’da ağustos ayında 7 bin 654 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 654 taşıt içinde otomobil yüzde 61,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,8 ile kamyonet, 9,1 ile motosiklet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,4’ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip

Tekirdağ’da 2022 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 224, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 204 (yüzde 3,2) adet artarak 296 bin 55 adet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında 2022 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 26 milyon 29 bin 230 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ, toplam 296 bin 55 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.

Tekirdağ’da 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla özel amaçlı taşıt (yüzde 18,2), motosiklet (yüzde 9,4), kamyon (yüzde 4,4), traktör (yüzde 2,5), otomobil (yüzde 2,4), kamyonet (yüzde 2,2), minibüs (yüzde 0,5) ve otobüs (yüzde 0,3) şeklinde gerçekleşti.