Tekirdağ, Ağustos ayında yapılan 2 bin 802 konut satışıyla Türkiye’de en çok konut satışı yapılan iller arasında 11. sırada yer aldı.

Tekirdağ, Ağustos ayında yapılan 2 bin 802 konut satışıyla Türkiye’de en çok konut satışı yapılan iller arasında 11. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. 2 bin 802 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3’ü Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 646 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 646 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,1 ile 20. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 156 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 156 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 76,9’dur. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,1’lik pay alarak 13. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160 oldu.