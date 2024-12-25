Tekirdağ Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, çocukların çeşitli gösterilerle katıldığı ’Adım Sanat Adım Çocuk’ etkinliğini Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir gerçekleştirdi. Ardından, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocukların günlük yaşamından örneklerin yer aldığı bir sunum yapıldı. Çocuklar, koro halinde şarkılar, solo performanslar ve çeşitli gösterilerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte, çocukların sanatsal ve kültürel becerilerini sergilemeleri ve özgüven kazanmaları hedeflendi. Duygusal ve keyifli anların yaşandığı gösteride, çocukların sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişimlerini destekleyen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı/Vali Yardımcısı V. Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.