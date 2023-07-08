Tekirdağ’da yurda yasadışı yollardan giren 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 85 şahıs yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonları çerçevesinde düzenlediği denetimlerde, Ergene ilçesinde durumlarından şüphelenilen 4 minibüsün durdurulması ile araçlarda bulunan şahıslar indirildi. Yapılan incelemede araçlardaki 85 kişinin yurda yasadışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 sürücü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.