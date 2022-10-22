Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurulmasına ilişkin 8 hedefe eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurulmasına ilişkin 8 hedefe eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, ikametlerinde ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen 8 hedef şahsın 12 adresine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Süleymanpaşa’da yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yeri kurşunlama olayında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet 9 mm tabanca, silahla yağma olayında kullanılan 1 adet ruhsatsız av tüfeği dahil 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.