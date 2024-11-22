Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 76 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 25’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 76 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ederken, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.