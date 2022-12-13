Tekirdağ’ın Süleymapaşa ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan mücadelede yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymapaşa ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan mücadelede yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında uyuşturucu ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bir miktar skunk ve metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan 6 kişi daha sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.