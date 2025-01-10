Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde belediyeye ait seralarda çekirdekten yetiştirilen kiraz, elma, armut, erik ve kayısıdan oluşan 500 meyve fidanı toprakla buluşturuluyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerli üretimi teşvik etmek, seracılık ve iyi tarım uygulamalarına örnek olmak, tarımda çeşitliliği özendirmek ve arttırmak amaçlarıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, belediyeye ait seralarda çekirdekten yetiştirilen meyve fidanları, seraların çevresinde bulunan arazilere ekilmeye başlandı.

Beş farklı meyve fidanı dikiliyor

Belediye ekipleri, elma, armut, erik ve kayısının yanı sıra kiraz fidanlarını toprakla buluşturuyor. Daha önce 200 kök kiraz ile başlayan çalışmaların ilk etabı tamamlandığında 500’ün üzerinde meyve ağacı fidanı dikilmiş olacağı bildirildi.

“Yerli meyvelerimizi halkımızla paylaşacağız”

Modern teknikler kullanılarak yetiştirilecek ağaçların meyvelerinin Süleymanpaşalılar ile buluşacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Zeybek, yerli üretimi desteklemek ve özendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda önemli bir eşiği aştıklarını ifade etti. Zeybek, “Birkaç yıl içinde Süleymanpaşa’nın toprağı ve suyu ile yetiştirdiğimiz tamamen yerli meyvelerimizi halkımızla paylaşacak olmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız” dedi.