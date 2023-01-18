Durumunun iyi olduğu belirtilen H.A’ın tedavisi Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Ailenin müracaatı üzerine, kayıp kişinin bulunması için Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp olarak aranan H.A, ekiplerce İlyas Mahallesi’nde metruk bir evin bahçesinde bulundu.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu metruk bir evin bahçesinde bulundu.

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