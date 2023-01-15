Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince Çorlu ve Süleymanpaşa’da düzenlenen operasyonda, 25 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 fişek ve 57 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.U. Ş.Ö. ve D.T. yakalandı.