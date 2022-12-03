Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilçedeki şüpheli adres ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 108 uyuşturucu hap, 40 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

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