Tekirdağ’daki okullarda 213 bin 57 öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler ilk çalan ders zilinin heyecanını yaşadı.

Tekirdağ’da eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından öğrenciler bugün ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı için uyguladığı ikinci ara tatil, 17-21 Nisan arası uygulanırken, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından öğrenciler çalan ilk ders zilinin ardından okullarına geri döndü. Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmeye başladı.