Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, 2022 yılında yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde 500 bin metrekareye yakın yol çalışması yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplamda 488 bin 589 metrekare yol yapım ve tamir çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, 2022 yılında yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde 500 bin metrekareye yakın yol çalışması yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplamda 488 bin 589 metrekare yol yapım ve tamir çalışması gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından başlatılan ve yaklaşık 4 yıldır devam eden yol hamlesi, 2022 yılında da büyük yatırımlarla sürdü. Başkan Yüksel’in, Süleymanpaşa’nın en büyük sorunu olarak dile getirdiği ve ısrarla üzerinde durduğu yol sorununun ortadan kaldırılması amacıyla 2019 yılında başlatılan “Yol Hamlesi” çerçevesinde, ilçe genelinde 2 milyon metrekarenin üzerinde yol çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen yol çalışmaları ile toplamda 488 bin 589,07 metrekarelik yol yapım ve tamirat faaliyetine imza atıldı.

135 bin metrekare kilit taş, 163 bin metrekare asfalt

1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 89 bin 897,94 metrekare yeni kilit taş döşemesi ve 46 bin 062,76 metrekare kilit taş tamiri olmak üzere toplamda 135 bin 960,70 metrekare parke taş çalışması yapıldı. Aynı tarihler arasında, 151 bin 909,58 metrekare yeni, 11 bin 829,93 metrekare tamirat olmak üzere 163 bin 739,51 metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi. Bir yılda toplam 33 bin 791,51 ton asfalt kullanıldı.

2022 yılında yürütülen yol çalışmalarında, 8 farklı mahallede toplam 154 bin 113,9 metrekare sathi kaplama yapılırken, 28 bin 384,4 metrekare SSB (silindirle sıkıştırılmış beton) yol çalışması ve 4 bin 446,96 metrekare baskı beton kaplaması gerçekleştirildi. Yürüyüş ve bisiklet yolu olarak da bin 943,6 metrekarelik çalışma yapıldı. Bu çalışmalarla 488 bin 589 metrekarelik yol çalışması 2022 yılına sığdırılmış oldu.

Yol yapım ve onarım çalışmalarına ek olarak, 2022 yılında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 149.613,16 metrekare yeni imar yolu açıldı.

Metruk binalar birer birer yıkılıyor

Süleymanpaşa’nın önemli sorunlarından biri olarak öne çıkan metruk binalar konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirildi. 2019 yılında yapılan tespitlere göre ilçe genelinde bulunan 661 adet metruk binanın, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 283 tanesi yıkılarak bulundukları alanlar temizlendi. 2022 yılında 47 metruk binanın yıkım ve temizlik işlemleri yapıldığı belirtildi.

"2023 yılında da yol hamlemiz sürecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız anketlerde şehrimizin en büyük sorunu açık ara farkla yol sorunu olarak karşımıza çıkmıştı. Biz de Süleymanpaşa Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek yol hamlesi başlatmıştık. Bu alanda yaptığımız çalışmalarla hamdolsun 4 yıldan kısa sürede 2 milyon metrekareden fazla yol çalışması gerçekleştirerek bu sorunun büyük kısmını ortadan kaldırmayı başardık. 2022 yılında da yol hamlemizi sürdürerek 500 bin metrekareye yakın yol çalışması gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2023 yılında da kalan yollarımızı tamamlayıp görev süremiz içinde Süleymanpaşa’nın yol sorununun tarihe karıştığını inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.