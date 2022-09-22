Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bin 600 litre kaçak şarap, 150 litre kaçak/sahte rakı, 343 litre etil alkol, 468 adet alkollü içecek aroması, 77 adet gliserin, 1 adet rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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