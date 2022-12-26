Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarihi Keleiçi’nde iki katlı yapı alev alev yandı

Tarihi Keleiçi’nde iki katlı yapı alev alev yandı

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki 53 AR 370 plakalı otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki 59 DH 948 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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