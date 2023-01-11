Tekirdağ’da bir grubun tartışmasına müdahale için gelen 2 genç, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 2 kişinin tutuklandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ’da bir grubun tartışmasına müdahale için gelen 2 genç, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 2 kişinin tutuklandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 11. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir grup kendi arasında tartışma yaşadı. Yoldan geçen A.K. (26) ve Y.G. (24) isimli kişiler tartışmaya müdahale edince kavga çıktı. Büyüyen kavga sonucu A.K. ve Y.G. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı iki genç, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilişkin polis tarafından yakalanan şüphelilerden 2’sinin tutuklandığı öğrenildi.