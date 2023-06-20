Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 198 sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Kumbağ Mahallesi’nde yaşayan K.Y. ve F.Ö.’nün evinde satmak için tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada 198 ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.