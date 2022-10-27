Tekirdağ’ın 3 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 196 bin 760 makaron ele geçirildi.

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 196 bin 760 makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine ilişkin 3 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde 12 farklı adreste yaptıkları operasyonda,196 bin 760 dolu ve boş makaron, bin 78 adet TAPDK bandrolü, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 elektronik sigara, 2 kompresör, 2 tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.