Tekirdağ’ın 3 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 196 bin 760 makaron ele geçirildi.

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 196 bin 760 makaron ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine ilişkin 3 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde 12 farklı adreste yaptıkları operasyonda,196 bin 760 dolu ve boş makaron, bin 78 adet TAPDK bandrolü, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 elektronik sigara, 2 kompresör, 2 tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.