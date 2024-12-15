Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara’nın Kozyörük Mahallesi’nde Y.G.’ye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 150 adet tarihi obje, 80 adet sikke ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin tarihi ve kültürel değerinin tespiti için müze yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Şüpheli Y.G. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.