Tekirdağ’da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaça göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalışan 2 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ’da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaça göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalışan 2 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Bangladeş uyruklu 12 düzensiz göçmen şahıs ile bu şahısların yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Haklarında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yasal işlem yapılan şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.