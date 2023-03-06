İnternetten konteyner almak isterken dolandırıldı: "Siz bu hataya düşmeyin"

İnternetten konteyner almak isterken dolandırıldı: "Siz bu hataya düşmeyin"

Tekirdağ İl Emniyet MüdürlüğüKOM Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 2 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 115 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda 115 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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