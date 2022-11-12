Şahısla ilgili işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak alkollü içecek üreterek halk sağlığını olumsuz etkileyen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde A.S.’nin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 75 litre etil alkol, 10 litre el yapımı viski, 16 litre anason, 10 litre aroma, 5 paket gönderime hazır alkol kiti, 300 adet boş kit şişesi, 5 adet alkol yapımında kullanılan enjektör tespit edilerek el konuldu.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette 111 litre sahte içki ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.