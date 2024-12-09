Tekirdağ’da düzenlenen denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

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Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: iha