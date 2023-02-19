Kahramanmaraş depreminden sonra Tekirdağ’dan yüzlerce araç ve personel bölgeye gönderilirken, afet bölgesinden gelen 10 bine yakın depremzede de Tekirdağ’da misafir ediliyor.

Kahramanmaraş depreminden sonra Tekirdağ’dan yüzlerce araç ve personel bölgeye gönderilirken, afet bölgesinden gelen 10 bine yakın depremzede de Tekirdağ’da misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrasında Tekirdağ’da 9 bin 194 depremzede geldi. Tekirdağ’a gelen vatandaşların barınma, gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını devletin tüm imkanlarını seferber edilerek karşılanıyor.

Depremin ilk gününden bu yana bölgede 102 ekip, 945 personel, 140 gönüllü sağlık çalışanı, 22 AFAD gönüllüsü, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 3 ikram aracı/seyyar mutfak görevlendirilirken, deprem bölgesine 313 tır, 105 kamyon, 87 kamyonet, 39 konteyner ve 11 seyyar mutfak, 5 bin 46 yaşam konteyneri, 48 seyyar banyo, 77 seyyar WC, 3 karavan, 2 seyyar hastane, 2 seyyar çamaşırhane, 148 adet araç, 64 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt, 1 termal izleme cihazı, 378 adet projektör de afet bölgesine gönderildi.