Tekirdağ il genelinde 2022 yılında 693 bin adet fidan dikilerek, 2 bin 500 dönüme denk alan ağaçlandırılmış olacak.

Tekirdağ il genelinde 2022 yılında 693 bin adet fidan dikilerek, 2 bin 500 dönüme denk alan ağaçlandırılmış olacak.

Tekirdağ’da ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde; ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla; öğrencilerin, belediyelerin, askeri birliklerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, merkez ilçede birçok kurumda çalışan personelin yanı sıra üniversite, ortaokul ve lise öğrencileri de katılarak fidan dikti.

Orman İşletme Müdürlüğünce, 2022 yılı ilkbaharında 70 bin adet fidan toprakla buluşturulurken, sonbaharda 608 bin adet fidan dikilecek. Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde dikilen fidanlarla birlikte Tekirdağ ilinde 2022 yılında toplamda 693 bin adet fidan dikilerek 2 bin 500 dönüme denk alan ağaçlandırılmış olacak.

Etkinliğe katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Bu sene, 2022’nin de 11. ayının 11. gününde saat 11.00 itibarıyla fidanlarımızı dikmeye başladık tekrar. Bugün burada bin tane fidan dikilecek. Karacakılavuz köyündeyiz. Daha önceden de burada fidanlarımızı dikmiştik. Onlarda tuttular, sağ olsun muhtarımız, köylülerimiz burada yaşayan vatandaşlarımız da bu fidanların tutması için ellerinden gelen gayreti yapıyorlar. Onlar da çok kolluyorlar, onlara da teşekkür ediyorum buradan. Bütün gayret sarf eden kurumlarımıza, öğrencilerimize, kurum yetkililerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün bin tane fidan dikilecek burada ama toplamda 5 bin fidan dikeceğiz. Bu alan şu anda 150 dönümlük bir alandır. Buranın tamamı zamanla ağaçlandırılacak. İnşallah yemyeşil bir Türkiye’nin oluşabilmesi için gayret sarf ediyoruz hep birlikte. Karınca kararınca bunda bizim de bir katkımız olursa kendimizi mutlu hissederiz. Bugün de mübarek cuma günü. Peygamber Efendimiz’in buyurduğu gibi, ‘Kıyamet kopsa bile elinizde ki fidanı dikiniz’. Burada fidanları toprakla buluşturuyoruz. İnşallah Rabbimiz de bereketler verir, inşallah güzel yağmurlarla birlikte bu fidanlarımız da tutar, yeşerir, büyür ve kendinden sonraki insanların kullanabilmesi için imkan sağlanmış olur” dedi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Eroğlu, "Herkes ağaç diksin, doğayı korusun. Küresel ısınma var, çevre kirliliği var. Bunları temizlemek için, bu sorunları ortadan kaldırabilmek için daha çok ağaca ihtiyacımız var. Herkesi ben bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.