Şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde A.R.S.’nin evine sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda söz konusu evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve kaynatma sistemi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

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