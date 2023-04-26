Tekirdağ Valiliği, kente gelen depremzede sayısı ve şu ana kadar bölgeye yapılan yardımlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve birçok ilde yıkıcı etkisi hissedilen depremin yaralarını sarmak üzere Tekirdağ’dan yapılan destekler ve kentte ağırlanan depremzede vatandaşların sayıları açıklandı.

Depremden sonra şu ana kadar Tekirdağ’a 14 bin 867 depremzede vatandaş geldi. Tekirdağ Valiliği koordinesinde gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor. Öte yandan, Tekirdağ’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Şu ana kadar kentten deprem bölgesine yapılan ayni destekler şöyle açıklandı:

"594 tır, 116 kamyon, 116 kamyonet, 37 yük konteyneri ile deprem bölgesine sevk edilmiştir. Ayrıca 5 bin geçici yaşam maksatlı yük konteyneri, 31 seyyar mutfak, 325 yaşam konteyneri, 48 seyyar banyo, 202 seyyar tuvalet, 4 karavan, 2 seyyar hastane, 2 seyyar çamaşırhane deprem bölgesine gönderilmiştir. Çeşitli özellikte 158 adet araç, 98 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 1 termal izleme cihazı, 403 adet projektör gönderilmiştir."