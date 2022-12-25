Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 108. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 5 pratisyen doktor, 12 uzman doktor olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildiği bildirildi. Doktorların atamalarının 27 Aralık Salı günü yapılacağı ve görevlerine başlayacakları öğrenildi.