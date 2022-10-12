Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Ergene Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Vali Yıldırım, ziyarette yaptığı açıklamada, "Allah bizi, şehitlerimize ve gazilerimize karşı mahcup etmesin" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Ergene Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Vali Yıldırım, ziyarette yaptığı açıklamada, "Allah bizi, şehitlerimize ve gazilerimize karşı mahcup etmesin" dedi.

Ziyarette, Ergene Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Erden, Vali Yıldırım’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından konuşan Vali Yıldırım, “Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize ve canlarını ortaya koyan gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizin aileleri bizim ailelerimizdir. Gazilerimiz ve aileleri bizim ailelerimizdir. Allah bizi, şehitlerimize ve gazilerimize karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım’a, ziyaretleri esnasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Dalgıç ve ilçe protokolü eşlik etti. Ziyaret, şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından sona erdi.