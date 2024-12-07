Tekirdağ Şehir Hastanesinde ilk kez kapalı kalça artroskopisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatı, Ortopedi Uzmanı Dr. Süleyman Erdem Tatlıcı tarafından gerçekleştirildi. Bu yöntem, hem Tekirdağ hem de hastane için bir ilk olma özelliği taşıyor. Modern tıbbi tekniklerden biri olan bu ameliyatla 34 yaşındaki Kemal Erkan Kılınçay isimli hastanın şikayetleri giderildi.

Kasık ve eklem ağrılarına umut

Hastanede yeni bir tedavi yönteminin uygulanması, bölgede sağlık hizmetlerinin ilerlediğine önemli bir gösterge oldu. Kalça artroskopisi, dünyada yaygın olarak kullanılan modern bir tedavi yöntemi olup özellikle kasık ağrısı ve eklem sorunları yaşayan genç hastalara umut vaadediyor. Femoroasetabular sıkışma sendromu gibi kemik ve eklem sorunlarına yönelik bu teknikle çok daha başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Burada ilk kez uygulandı

Ortopedi Uzmanı Dr. Süleyman Erdem Tatlıcı yaptığı açıklamada, “Kalça artroskopisi şu an Türkiye’de gelişmekte olan kalça ameliyatlarından kapalı işlem olarak uyguladığımız bir prosedür. Kalça artroskopisi özellikle genç yetişkinlerde kalça sorunu olan, kasık ağrısı olan ve kalçalarda eklem problemi olan hastalarda uyguladığımız bir işlem. Şu an dünyada güncel tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Biz de burada Tekirdağ Şehir Hastanesinde ilk defa bir erkek hastamızda bu ameliyatı uyguladık. Hastamızın kalçasında Femoroasetabular sıkışma sendromu dediğimiz bir kemik sıkışma, eklem sıkışmasına sebep olan bir durum söz konusuydu. Bunun dünyada güncel tedavi yöntemi olan kalça artroskopisi işlemini hastamıza uyguladık. Ameliyat sonrasında hastamızın ağrıları azaldı. Biz de ilk defa Tekirdağ Şehir Hastanesinde uygulamaktan çok memnuniyet duyduk. Hastanemizin verdiği katkıdan dolayı da çok memnunuz. Hastalarımızın tedavilerine devam edeceğiz” dedi.

“Ben ilk hasta oldun”

Ameliyatı olan 34 yaşındaki hasta Kemal Erkan Kılınçay ise açıklamasında, “Tekirdağ Şehir Hastanesinde kapalı kalça artroskopisi ameliyatı oldum. Hocalarımız çok ilgilendi. Sağ olsun Süleyman Hocamız çok emek sarf etti. İlk defa bu hastanede bu ameliyat yapıldı. Ben de ilk hasta oldum. Benim için çok iyi geçti, gayet başarılı da geçti. Emekleri için herkese çok teşekkür ederim” dedi.