Tekirdağ’da belediyeye ait depolardan malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’da belediyeye ait depolardan malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Saray İlçesi Sefaalan Mahallesi yolu üzerinde bulunan belediyeye ait depolarda hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri gerçekleştirdikleri baskında M.C. ve B.Ü. isimli iki zanlıyı motosiklete yaptıkları römorka yükledikleri çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Malzemeler belediye ekiplerine teslim edilirken M.C. ve B.Ü. isimli iki hırsızlık zanlısı emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.