Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinden deprem bölgesine gönderilen polis ekipleri, yardım tırları ve kamyonların yağmalanmasını engelledi. Vatandaşların linç etmek istediği yağmacılar da yine polis tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinden deprem bölgesine gönderilen polis ekipleri, yardım tırları ve kamyonların yağmalanmasını engelledi. Vatandaşların linç etmek istediği yağmacılar da yine polis tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası yaraları sarmak için Türk milleti seferber oldu. Türkiye’nin dört bir yanından toplanan yardımlar tırlarla afet bölgesine ulaştırılırken, yardım tırlarını ve kamyonları yağmalayan kişileri Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu’dan afet bölgesine görevlendirilen polis ekipleri Hatay girişinde yakaladı. Vatandaşların linç etmek istediği yağmacılar, yine polis tarafından kurtarıldı.

Bölgede asayişi sağlamak üzere Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu’dan 9 ekip görevlendirilirken, polislerin zaman zaman havaya ateş açarak halkı sakinleştirmeye çalışması bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Afet sonrası asayişin sağlanması için Tekirdağ’dan afet bölgesine görevlendirilen onlarca polis, bölgede vatandaşların yaralarının sarılması için çalışıyor.