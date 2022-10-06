Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalanırken, sorgulanan 14 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalanırken, sorgulanan 14 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve şahısların deşifre edilmesi çerçevesinde Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda dahilinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ile bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonunda yakalanan 14 kişiden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.