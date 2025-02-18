Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli Poyraz, Tekirdağ kıyılarında dalgaların yükselmesine ve deniz ulaşımının aksamasına neden oldu.

Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz nedeniyle denizde dalgalar kıyıya sert şekilde vurdu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları sebebiyle denize açılamazken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgarın şiddetiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların yükseldiği anlar sahil şeridinde dikkat çekerken, bazı teknelerin güvenli bölgelere çekildiği görüldü. Yetkililer, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.