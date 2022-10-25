Şüpheli şahısları gözaltına alan jandarma ekipleri ruhsatsız tabancalara da el koydu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu gişeler mevkiinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda içerisinde S.A. Ş.T. isimli şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçtan şüphelileri çıkararak arama yapan jandarma ekipleri 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Ampul ile yetinmeyince yakayı ele verdi

Ampul ile yetinmeyince yakayı ele verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araç içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

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