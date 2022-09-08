Jandarma Genel Komutanlığı atama, terfi ve emeklilik kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olması kaydıyla Resmi Gazetede yayınlanmıştı.

Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.