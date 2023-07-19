Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Savunma Sanayi Buluşmaları Tekirdağ toplantısı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın sanayi üretiminde Türkiye 6.’sı olduğunu kaydeden Vali Yıldırım, “Tekirdağ ilimiz, ülke gayrisafi yurt içi hasılasına katkı sıralamasında yüzde 1,79 oranla 81 il arasında 11. sırada. Sanayi gayrisafi milli hasılasında yaklaşık yüzde 4’lük sanayi üretimi ile 81 il arasında en fazla sanayi üretimi gerçekleştiren 6. il durumundadır. Ayrıca bu yüzde 4’lük oran da her yıl ortalama binde on civarında artış göstermekte, bu artış da sanayicilerin ilimize göstermiş oldukları teveccühten kaynaklanmaktadır” dedi.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ayrıca, “Tekirdağ’ın sanayi durumuna ilişkin bilgiler vererek, “Tekirdağ, 3 bin 200 sanayicisi, 14 OSB’si, 1 Avrupa Serbest Bölgesi, 3 yeni kurulan endüstri bölgesi mevcut. 6 bin 500 civarında sanayide çalışan mühendis sayısı, elektrik ve doğalgaz tüketimi, üretim, ihracat tutarı vb. kıstaslar göz önüne alındığında ülkemiz sanayi sıralamasında 81 il arasında 5.-6. sıralarda kendine yer bulmaktadır. Tekirdağ’da savunma sektörüne iş yapma potansiyeli olan ve makine, alüminyum, kimya, plastik kauçuk, elektrik ve elektronik teçhizat, motorlu kara taşıtı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık bin 250 civarında firma bulunmaktadır” diye konuştu.

Vali Yıldırım, “Bu firmalarda televizyon, buzdolabı, fırın, traktör, tekstil makinaları, tarım makinaları, muhtelif makinalar, ilaç, cep telefonu vb. birçok orta ve yüksek teknoloji nihai ürünler üretilmektedir. 7-8 yıl önce ilimizde 5-10’u geçmeyen savunma sektörüne iş yapan firma sayımız, yaptığımız bu ve buna benzer toplantılarla, Savunma Sanayi Toplantısı, Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı, Tren ve Lokomotif Toplantısı, Gemi İnşa Sektörü Toplantısı ile bugün itibariyle yaklaşık 55-60 sayısına ulaşmıştır. Yaptığımız çalışmalarla, ilimizde daha fazla firmanın savunma sanayi sektörüne üretim yapmasını ve savunma sanayisi tedarikçisi firmaların yeni anlaşmalar yapmasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla düzenlenen toplantıların yanında farklı somut adımlar da atılmakta. Tekirdağ’da savunma sanayi alanında yapılan iş birliklerini kolaylaştırmak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ilimizde temsilcilik açması için TSO’larımızın ve OSB’lerimizin girişimleri devam etmekte olduğunu da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız toplantı ve sonrasında atılan adımlarla savunma sanayimize yerlileştirme ve millileştirme çabalarıyla daha fazla ürün tedarik edilecek, savunma sanayi sektöründe ithalatımız azalacak, firmalarımız ürünlerini pazarlama imkanı bulacak, ilimizin, bölgemizin, ülkemizin dışa bağımlılığı azalacaktır. Bu vesileyle, bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor; bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal’a, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan’a ve emeği geçen diğer yetkililere teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri sunumlar gerçekleştirerek ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Toplantıya; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile sanayiciler ve iş adamları katıldı.