Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay İskenderun’a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Mune Rezzak isimli kız çocuğunu sağ salim kurtardı. Kurtarılma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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