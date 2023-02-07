Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.

Malatya’da ekipler 33 saattir arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor Malatya’da ekipler 33 saattir arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay İskenderun’a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Mune Rezzak isimli kız çocuğunu sağ salim kurtardı. Kurtarılma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.