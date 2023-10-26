Tekirdağ’da öğrencilere tabiat eğitimleri veriliyor.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim kurumlarında tabiat eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Eğitimler çerçevesinde 2023 yılı içerisinde toplam 33 adet okulda 2 bin 622 öğrenciye tabiat eğitimleri verildi. Eğitimlerde ülkedeki ve ildeki biyoçeşitliliğin önemi anlatılıyor.

Ayrıca Tekirdağ’da bulunan endemik bitkiler, yaban hayvanı türleri, hayvan sevgisi, biyokaçakçılık, tabiatı koruma, tabiat turizmi ve tabiat parkları hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.