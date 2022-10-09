Dünya üzerinde hayatın tekin olmadığını fotoğraflarla anlatan ’Tekinsiz’ adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açıldı. 9 sanatçının fotoğraf çalışmaları ve video görsellerinin yer aldığı sergi, 30 Aralık tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Dünya üzerinde hayatın tekin olmadığını fotoğraflarla anlatan ’Tekinsiz’ adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açıldı. 9 sanatçının fotoğraf çalışmaları ve video görsellerinin yer aldığı sergi, 30 Aralık tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, sanatseverleri yine çok özel bir sergiyle buluşturdu. 9 sanatçının fotoğraf çalışmaları ve video görsellerinden oluşan ’Tekinsiz’ adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açıldı. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in yanı sıra sergide eserleri bulunan Ateş Alpar, Silva Bingaz, Sinem Dişli, Umut Erbaş, Metehan Özcan, Erkan Özgen, Cengiz Tekin de katıldı. İlk günden sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, artık dünya üzerinde yaşamın tekin olmadığını, Ateş Alpar, Silva Bingaz, Sinem Dişli, Umut Erbaş, Metehan Özcan, Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Serkan Taycan’ın etkileyici fotoğraf kareleriyle gözler önüne seriyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte sergiyi gezerek, fotoğrafları dikkatle izledi. Eser sahiplerinden fotoğrafların hikâyelerini dinleyen Başkan Erdem, çalışmalarından dolayı sanatçıları kutladı. Fotoğraf sanatçısı Silva Bingaz, “Doğu’nun Kıyısı” ismini verdiği çalışmasını insan ruhunun doğayla birlikte yansıması olarak yorumlarken, “İnsan ruhunun doğayla buluşmasını, var oluşun bir başka yansıması olarak görüyorum” dedi.

Metehan Özcan’ın “Resimli Bilgi” isimli çalışmalarında kamusal alanda çekilmiş buluntu fotoğraflarla mimarlık ve tasarım yayınlarındaki iç mekân fotoğraflarının kolajları yer alırken, neolotik dönem üzerine çalışmaları bulunan Sinem Dişli’nin de, binlerce yıllık geçmişe sahip Bazda Mağarası’nda ve taş ocaklarında çektiği fotoğraflar, sergide yer alıyor.

“Geçmiş ve Şimdinin Birlikteliği” adlı projesinin bir bölümünü, “Tekinsiz” sergisinde Bursalı sanatseverlerle buluşturan Ateş Alpar da, Hasankeyf’te sular altında kalan evlerin içinden çıkarak su yüzeyine vuran nesneleri, çektiği fotoğraflarla günümüze taşıyor.

“Yaşadığımız şeyler bir süre sonra bize rüya gibi geliyor. Onlar da zamanla bir rüya gibi solup gidiyor” diyen Umut Erbaş da, anıların, zaman içindeki değişimini anlatan “Gündüz Düşleri” adlı eserleriyle “Tekinsiz” sergisinde yer alırken, Erkan Özgen de Helsinki’de 100 yıl önce yaşanan bir savaştan kalma top ve tanklarla anı fotoğrafları çektiren insanlardan etkilenerek o anları ölümsüzleştirdiği fotoğrafları, sergide sanatseverlerin izlenimine sundu.

İzleyenleri farklı dünyalara götüren “Tekinsiz” isimli sergi, 30 Aralık tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.