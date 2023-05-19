Erzincan’da Tuba Albayrak’ın organizesiyle Tekinler Kız Kur’an Kursu’nda yılsonu kapanış programı düzenlendi.

Programda küçük çocuklar yılsonu için hazırladıkları gösterileri sergiledi, neşeli dakikalar geçirdiler.

İl Müftüsü Muharrem Gül’ün de katıldığı programın ardından Tekinler Kız Kur’an Kursu bahçesine yapılan parkın açılışıyla birlikte çocukların ilgisi arttı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların bahçelerine emniyet personelleri tarafından kurulumu ve kullanımı gerçekleştirilen ’Balon Park’ çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşattı.

Erzincan il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımları ile yoğun ilgi gören ’Balon Park’ta bol bol zıplayan çocuklar, tırmanma parkurunda da birbirleriyle yarışırken keyifli bir gün geçirdi.