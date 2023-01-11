Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Alaplı Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Alaplı Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Başkan Nuri Tekin, Alaplı Gazeteciler Derneğini ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışan gazeteciler gününü kutladı. Ziyarette CHP İlçe Başkanı Hüseyin Tosun ve Meclis üyeleri de hazır bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin” 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazeteciler Derneğini ziyaret etmiş bulunuyoruz. Alaplı’da Basın olarak ilçemizde halkımızın gözü kulağı oluyorlar. Yağmur, kar demeden sürekli olayları gözleyerek, tespit ederek halkımızı duyuruyorlar. Yaptıkları bu cansiperane çalışma takdire şayandır. Bizde bu vesileyle Alaplı Belediyesi olarak onların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayalım, onlarla muhabbet edelim ihtiyaçları sıkıntıları varsa üzerimize düşen yapabileceğimiz konular varsa bunları görüşerek çözüm arayışına girelim diye ziyaretlerde bulunduk. Bu vesileyle de Alaplı Gazeteciler Derneğin bünyesinde bulunan çalışma arkadaşlarının gününü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ise "Dernek Başkanı olarak, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hatırlanmak gazetecilere iyi gelmektedir. Bizler de kamu hizmeti gören kurum niteliğindeyiz. Bu bakımdan Alaplı’da hem devlet kurumlarıyla, hem belediyemizle, hem de dernekler ve sivil toplum örgütleriyle uyumlu bir çalışma içerisindeyiz ve İnşallah bu uyum böylelikle sürer dedi.

Konuşmaların sonunda ise Belediye Başkanı Tekin ve Belediye meclis üyeleriyle beraber Dernek üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.