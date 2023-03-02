Affet konutlarında yapılan ’’Vadi Park’ proje alanında incelemede bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin projenin yaz mevsiminde tamamlanacağını söyledi.

Affet konutlarında yapılan ’’Vadi Park’ proje alanında incelemede bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin projenin yaz mevsiminde tamamlanacağını söyledi.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Affet konutlarında devam eden “Vadi park” proje alanında incelemelerde bulundu. Teknik ekibiyle, 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak projenin ilk etabı olan ve bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tekin, projenin ilk etabının bahar aylarında tamamlanarak hizmete gireceğini açılacağını ifade etti. Amaçlarının yaşanabilir mahalle sıralamasında Alaplı’yı daha yukarı sıralara çıkarmak olduğunu dile getiren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin şunları söyledi:

“Alaplı’nın bir çok mahallerinde nitelikli yeşil alanlar ve sosyal alanlarında söz verdiğimiz projelerimiz var. Bu bölgede imar planı yapılırken bu noktada yapılan planlama içine gittik. Bu affet konutlarında yapılan çalışma yaparak 3 bin dönüm yer kazandırdık. Geçen sene bu alanı düzenleme yaptık, şimdi ise park çalışmalarını hızlandırdık, inşallah mayıs ayı gibi milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Amacımız; insanlarımızın rahat bir şekilde spor yapabileceği, çocuklarımızın bitkileri tanıyabileceği, nitelikli ve kaliteli zaman geçirilecek bir ortamı sunmak. Bu açıdan önemli görüyoruz. burada çalışan personele ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”