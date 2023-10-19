Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Zonguldak’ın Alaplı’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in ev sahipliğinde Alaplı Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Emniyet Müdürü İlkay Akdeniz, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Guzgun, Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, İl Genel Meclis üyeleri, Gaziler, Mahalle ve Köy muhtarları katıldı.

Programda konuşan, Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ettiklerini belirterek, “Bu bugün biz muhtarlarımız için çok anlamlı bir gün, öncelikle tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Bize bu kahvaltı organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanımız Nuri Tekin’ede ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her zaman muhtarlarımızın yanında ona tüm muhtarlarımızın adına tekrar sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise “İlçemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana siz değerli muhtarlarımızla gerçekten çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Hiçbir köy ve mahalle muhtarımızı ayırmaksınız sizlerin taleplerini karşılamaya çalıştık. Alaplı Belediyesi olarak Vidanjörden, iş makinesine, cenaze hizmetlerine kadar siz değerli muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalıştık ve inşallah bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hiçbir muhtarımız Alaplı Belediyesi’nden eli boş dönmemiştir. Bunu en iyi bilen sizlersiniz. Bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlerin de bildiği, gördüğü gibi Gazze’de ne yazık ki bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, sivilleri doğrudan hedef alan Hastane saldırısını da şiddetle kınıyorum. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun sağlanmasını canı yürekten temenni ediyorum. Bu yıl hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, ilk günkü heyecan, umut ve coşku bizimle olsun diyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, sizlerin de Cumhuriyet Bayramını şimdiden kutluyorum. Daha nice yüzyıllar bizimle olsun diyorum” dedi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ise, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutladığını ifade etti.