Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli’nin gerek nüfus yoğunluğu gerekse sosyal ve ekonomik koşulları ile olmaya en yakın ilçelerin başında geldiğini bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Tekin, yaptığı açıklamada, Kdz. Ereğli’nin İl olmasını her zaman desteklediklerini belirterek, “Kdz. Ereğli’nin il olmasını bugüne kadar destekledik bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Kdz. Ereğli’nin il olması ile birlikte Alaplı’nın da hizmet ve yatırım anlamında hak ettiği seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Ereğli’nin il olması ile birlikte hizmetlerin ve kararların daha hızlı alınıp, kısa sürede hayata geçirilmesi, tüm ilçe, belde ve köyleriyle yaklaşık 300 bin vatandaşımızın yüzünü güldürecektir. Ereğli il olmayı çoktan hak etmiş, hatta geç bile kalınmıştır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bugünde Kdz. Ereğli’nin il olmasını canı gönülden destekliyoruz’ dedi.