Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’ı ziyaret ederek Alaplı Belediye spor forması hediye etti.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’ı ziyaret ederek Alaplı Belediye spor forması hediye etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Tekin, Kaymakamımız Vedat Yılmaz’a spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Alaplı Belediye sporumuz bu sezon Zonguldak Süper Amatör Liginde şampiyonluğa oynuyor. İnşallah sezon sonu şampiyon olarak bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacaktır. Kaymakamımız Vedat Yılmaz, sporu seven biri olarak Alaplı Belediye sporumuza her zaman destek vermiştir. Maçlarımızı takip etmiştir. Bu desteklerinden dolayı kendilerine Belediye sporumuzun 67 numaralı formayı hediye ettik. Bu vesile ile tekrar katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Yılmaz ise "Öncelikle Belediye Başkanı Nuri Tekin’e antrenör ve sporculara emeği geçen herkese güzel forma için çok teşekkür ediyorum. Alaplı Belediye spor inşallah bu sezon şampiyon olarak bir üst lige çıkacaktır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.