Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, dünya genelinde yükselen enflasyonun resesyon kaygılarını daha da artırdığını, bunun da siparişlerde azalmalara yol açtığını söyledi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, dünya genelinde yükselen enflasyonun resesyon kaygılarını daha da artırdığını, bunun da siparişlerde azalmalara yol açtığını söyledi.

Başkan Tekin, yurt içinde artan maliyetlerden dolayı uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlandıklarını, az da olsa gelen siparişlerde Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemediklerini ve ciddi kayıplar yaşadıklarını açıkladı.

AHKİB olarak 2022 yılı Ocak-Eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 287,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ancak tablonun tersine dönmeye başladığını kaydeden Başkan Tekin, önümüzdeki 2-3 aylık dönemde Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ciddi kayıplar yaşamasından endişe ettiklerini belirtti.

“Çinliler, Mısır üzerinden ABD ve Avrupa’ya gümrüksüz satış peşinde”

İhracat pazarlarında Uzak Doğu ülkelerinin adeta ’kamikaze’ fiyatları ile rekabet etmekte zorlanırken sektörün şimdi de bu ülkelerin Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin Avrupa pazarı için sahip olduğu coğrafi yakınlığından kaynaklı avantajını da kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığını açıklayan Başkan Gürkan Tekin, “Pandemi döneminde moda devlerinin yakından tedarik eğilimini, esnek ve kaliteli üretim ile hızlı termin avantajlarıyla karşılayarak ihracat rekorları kırmıştık. AB ve ABD ile serbest ticareti olan Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine Çin’den de çok sayıda firma yatırım için geliyor. Çin merkezli büyük şirketler aksesuar ve kumaşları Mısır’da üretip AB ülkelerine gümrüksüz satmayı planlıyor. Bu süreç böyle devam ederse, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için büyük bir tehdit hâlini alacaktır” dedi.

"Pandemi dönemi destekleri tekrar devreye alınmalı"

Rusya - Ukrayna Savaşı’nın etkileri ile birlikte dünya genelinde artan enflasyonist baskıların resesyon ihtimalini daha da artırdığına ve bunun bir sonucu olarak da insanların giyim ihtiyaçlarını ertelediğine dikkat çeken Başkan Tekin, ”Ertelen talepten dolayı Avrupa’da markaların ellerinde ciddi stoklar oluştu. Gelen siparişlerde daralmalar var. Önümüzdeki dönemde birçok konfeksiyon fabrikasının ve atölyesinin boşa düşme riski ortaya çıktı. Sektörümüzde yüzde 40’lara varan daralma olasılığı konuşulur hâle geldi. Bu durum işçi çıkartmalarının olacağı endişelerimizi artırmakta. Üretim gücümüzü ve ihracat pazarlarındaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz için hükümetimizden özellikle Eximbank ve devlet bankaları başta olmak üzere finansmana erişimin kolaylaştırılmasını, uzun vadeli düşük faizli KGF desteklerinin tekrar devreye alınmasını, pandemi döneminde verilen kısa dönem çalışma ve sigorta bedellerinin en az 3 ay ötelenmesi desteğinin tekrar gündeme alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“En yüksek ihracat değerlerine Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaştık”

AHKİB’in üçüncü çeyrek itibarıyla bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre de değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle konuştu:

“2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasında AHKİB’in ihracatını ürün gruplarına göre ele aldığımızda bayan dış giyim, bay dış giyim ve suni-sentetik makine halıları satışları başı çekti. Bu dönemde yüzde 20 artış ve 147,2 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci, yüzde 33 artış ve 58 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci, yüzde 21 azalış ve 18,9 milyon dolar değer ile suni-sentetik makine halıları üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ürün grubu, AHKİB’in dokuz aylık toplam ihracatının yüzde 78’ini oluşturdu. Aynı dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 68 artış ve 67,5 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, yüzde 14 azalış ve 64,6 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, yüzde 3 artış ve 36,1 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ülkeye yönelik satışlar, bölge ihracatımızın yüzde 59’unu oluşturdu.”