Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi, 10 ilde depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Haydi Alaplı depremin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi, 10 ilde depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Haydi Alaplı depremin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

Alaplı Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak adına seferber oldu. 10 ili etkileyen ve çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarına el uzatmak isteyen Alaplı Belediyesi yardım malzemeleri toplamaya başladı. Alaplı Belediyesi Halk Masasında toplanan yardımlar hızla bölgeye gönderilecek. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Alaplı Belediyesi olarak depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanındayız. Yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız, seferber olacağız. Dün akşam saatlerinde Belediyemizden 10 kişilik ekibimiz deprem bölgesine gitti. Halk Masası koordinatörlüğünde başlattığımız yardım kampanyası devam ediyor. Alaplılı hemşerilerimiz seferber olmuş şekilde canı gönülden yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maalesef Hatay İskenderun’da Sergen Mudanya kardeşimiz enkaz altında kalarak vefat etmiştir. Bu bizi derinden üzdü. Sergen kardeşimizin cenazesini almak için Belediye ekiplerimiz yola çıktı. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım kampanyamız yarın akşama kadar devam edecek” dedi.