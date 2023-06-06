Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bölgede başlayan buğday hasadı sonrasında anızları yakmamaları konusunda üreticileri uyararak, anız yakmanın hem çevre hem de toprak için zararlı olduğunu ifade etti.

Tekin, Çukurova bölgesinde en fazla üretimi yapılan tarım ürünü olan buğdayın hasadından sonra bazı üreticilerin bir sonraki ürüne hazırlık yapmak ve daha iyi bir toprak hazırlamak için tercih ettiği anız yakmanın hem çevre hem de toprak sağlığı için zararlı olduğunu belirterek üreticileri uyardı.

Tekin, 2023 yılı üretim sezonunda Ceyhan, Yüreğir, Karataş, Kozan, Seyhan, Sarıçam ve İmamoğlu ilçeleri başta olmak üzere Adana genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirterek hasat sonrası anız yakılmaması konusunda üreticilerden duyarlılık beklediklerini söyledi.

Anız yakılması sonucunda gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistemin tahrip edildiğini ifade eden Tekin, "Özellikle topraktaki karbon (C) ve azot (N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarını azaltan anız yangınları, mikrobiyolojik aktiviteyi geriletmekte, topraktaki faydalı mikroorganizmalar yok olmakta, toprağın su tutma kapasitesi azalarak zamanla toprak verimliliği düşmektedir’’ dedi.

Adana Valiliğinin 31 Mart 2023 tarihinde yayınladığı 2023 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi konulu genelgeyi de hatırlatan Tekin, bu genelgeye göre anız yakmanın yasak olduğunu, yasaklara uymayanlara ilgili kurumların 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapma yetkisi bulunduğunu da söyledi. Tekin, "2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2023 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 2023/1 no’lu tebliğde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin (l) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 244,09 TL idari para cezası verilir hükmü bulunmaktadır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza beş kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından buğday hasadı sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Tekin, anızı yakmadan parçalayıp toprağa karıştıran tarımsal mekanizasyon aletlerinin kullanımı veya anızlı tarlanın doğrudan işlenip ekilmesini sağlayan yöntemlerin tercih edilmesinin sürdürülebilir çevre ve ekosistem için daha doğru olacağını da sözlerine ekledi.