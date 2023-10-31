Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yeni Siteler Mahallesi Dr. Muammer Aksoy Caddesinde yapımına başlanan Aile Parkı alanında incelemelerde bulundu.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Daire Müdürleri ile birlikte Yeni Siteler Mahallesi Dr. Muammer Aksoy Caddesinde yapımına başlanan Aile Parkında incelemelerde bulunarak çalışmaları sürdüren belediye ekiplerine de kolaylıklar diledi.

Alaplı’mıza yakışan parkları yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Tekin, “Park olarak ayrılan bu alanda daha önceki yıllarda taş duvar ve çevre düzenlemesi çalışması yapmıştık. Bugün ise Aile Parkı çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz altyapısını hazırlıyor. 1700 metrekarelik aile parkında çocuk oyun alanı, spor aletleri, banklar, kapalı ve açık piknik masaları yer alacak. Alaplı’mıza, yaptığımız yeni parklar ile daha da güzel noktalara taşıyoruz. Mahalle sakinlerinin parklarımız ile ilgili geri dönüşleri çok olumlu, insanımız yeşil alan ve dinlenme alanlarını seviyor. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Alaplı’mıza yakışacak yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız”